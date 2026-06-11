Iwanow: Mundial. W rozmiarze idealnym pod Amerykę

Miano reprezentacji typowo turniejowej już dawno zostało im zabrane. Dwie z rzędu "mundialowe" klęski z brakiem wyjścia z grupy ciągle są dla naszych zachodnich sąsiadów bolesnym wspomnieniem. Przecież nawet nam, Polakom, w Katarze udało się przebić do 1/8.

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Nie obgryzam paznokci przed startem turnieju nie mogąc się nań doczekać, ale też nie traktuje go obojętnie. Nie wierzę, by polski kibic obraził się, bo nie uświadczymy tam Polaków. Przez ostatnią dekadę byliśmy w pewnym sensie "rozpieszczeni" przez naszą reprezentację, bo zawsze do dużych imprez awansowała. I zawsze dawała nam nadzieję. Dziś jesteśmy zmuszeni by zmienić tok rozumowania z "koniecznie musimy wyjść z grupy" na "cieszmy się, jeżeli na turniej w ogóle awansujemy". Z zazdrością patrzmy na Norwegów, którzy po wielu latach posuchy teraz wreszcie - i to z przytupem - zakwalifikowali się i od razu określani są jako jeden z czarnych koni. Świat znów będzie przyglądał się im z zaciekawieniem.

Czy komuś uda się połączyć styl z wynikiem? Przecież i tak najważniejsze jest to drugie, a my, po latach, nie pamiętamy aż tak dokładnie, czy Hiszpania była cudowna w Republice Południowej Afryki albo jak wyglądały wszystkie spotkania Argentyny w Katarze. Przywiązujemy się do nacji? A może raczej do grupy piłkarzy, którzy zdobywają nasze serca i pobudzają wyobraźnie, bo przecież mundial jest idealnym do tego miejscem. Rzadziej mówimy o "bohaterze jednego turnieju", jak w przypadku królów strzelców Salvatore Squillaciego czy Olega Salenki, którzy byli typowymi "one tournament wonders". Dziś takie historie są raczej niemożliwe.

Nie przywiązujmy się do tego, kto jak zacznie mistrzostwa i jak będzie prezentował się w grupie. Tydzień później może to nie mieć żadnego znaczenia, bo prawdziwe granie ma miejsce w fazie pucharowej, jeszcze dłuższej niż zwykle. Na losy mundialu wpływ będzie miała też drabinka. Kto trafi na kogo i kiedy. Ktoś będzie miał łatwiejszy kalendarz, a ktoś trudniejszy. Turcy na swoim ostatnim mundialu (w 2002 roku) w drodze do półfinału natknęli się na Senegal i Japonię. W futbolu, jak w życiu, nie wystarczy być tylko dobrym ale i mieć szczęście.

Będą to największe mistrzostwa, z największą liczbą meczów, największą liczbą drużyn i z największymi odległościami. Po prostu XXL. Rozmiar idealny pod wizję Ameryki. A w zasadzie Stanów Zjednoczonych. Przecież mimo trzech gospodarzy, turniej w przeważającej części związany będzie z USA. Czy ktoś może się tym faktem dziwić?