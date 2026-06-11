Taka informacja po zwycięstwie w UFC! Polak zaskoczył wszystkich

Po ostatnim zwycięstwie zawodnik UFC wybrał się ze swoją partnerką w krótką podróż po Stanach Zjednoczonych. Jak można było zobaczyć na jego profilu na Instagramie, najpierw odwiedzili Horseshoe Bend w Arizonie, a następnie udali się do Kalifornii. To właśnie w Palm Springs Iwo poprosił wybrankę o rękę. Ta przyjęła zaręczyny.

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Para poznała się za pośrednictwem Instagrama. Jak opowiadali w programie "Halo tu Polsat", oboje trenowali w tym samym klubie – Kinga uprawia jiu-jitsu. Baraniewski zwrócił na nią uwagę podczas treningu na siłowni. Najpierw napisał do niej na Instagramie, później spotkali się na żywo, a ich znajomość szybko przerodziła się w związek.

Polak może pochwalić się imponującym bilansem zawodowym 9–0. Wszystkie jego dotychczasowe walki kończyły się przed czasem, a siedem z nich wygrał przez nokaut. Ostatni pojedynek stoczył podczas gali "UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim", gdzie zmierzył się z Juniorem Tafą. Starcie zakończyło się po minucie i 25 sekundach technicznym nokautem na korzyść Polaka.

IB, Polsat Sport