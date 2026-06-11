Japonia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Japonia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Japonii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Japonii na mistrzostwach świata 2026?
Japonia MŚ 2026
Japonia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Japonii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Szwecją i Tunezją.
Skład Japonii MŚ 2026
Skład Japonii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Japonii MŚ 2026
Mecze Japonii MŚ 2026
Mecze Japonii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Japonii MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)
21 czerwca:
Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)
26 czerwca:
Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)
Wyniki Japonii MŚ 2026
Wyniki meczów Japonii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl