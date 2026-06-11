Japonia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Japonia MŚ 2026

Japonia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Japonii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Szwecją i Tunezją.

Skład Japonii MŚ 2026

Skład Japonii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Japonii MŚ 2026

Kadra Japonii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Japonii MŚ 2026

Mecze Japonii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Japonii MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)

21 czerwca:

Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)

26 czerwca:

Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)

Wyniki Japonii MŚ 2026

Wyniki meczów Japonii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport