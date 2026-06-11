Kalwaria MTB Marathon – wielkie święto kolarstwa górskiego już 20 czerwca!

Miłośnicy dwóch kółek, sportowych emocji i aktywnego spędzania czasu mają powód do radości. Już 20 czerwca 2026 roku Góra Kalwaria stanie się stolicą mazowieckiego MTB za sprawą pierwszej edycji Kalwaria MTB Marathon. To wydarzenie stworzone zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i amatorów, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości na wymagających, ale niezwykle malowniczych trasach.

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Kalwaria MTB Marathon to nie tylko sportowa rywalizacja. To przede wszystkim okazja do wspólnego przeżywania kolarskiej pasji, odkrywania uroków okolic Góry Kalwarii oraz aktywnego spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze. Trasy poprowadzą uczestników przez tereny doskonale znane miłośnikom kolarstwa górskiego – leśne dukty, naturalne ścieżki i odcinki pozwalające poczuć prawdziwy charakter MTB.

Region Góry Kalwarii od lat cieszy się renomą wśród rowerzystów dzięki atrakcyjnemu ukształtowaniu terenu i bogatej sieci tras rowerowych.

Sukces organizacyjny wydarzenia nie byłby możliwy bez owocnej współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz Gminą Góra Kalwaria. Dzięki zaangażowaniu lokalnych partnerów uczestnicy mogą liczyć na profesjonalne przygotowanie zawodów, sprawną organizację oraz przyjazną infrastrukturę, która pozwoli w pełni cieszyć się sportowym świętem.

Tegoroczna edycja będzie miała również wyjątkowy wymiar edukacyjny. Podczas zawodów obecny będzie ogólnopolski projekt "Sport Kocha Recykling", który łączy promocję aktywności fizycznej z edukacją ekologiczną. Inicjatywa pokazuje, że sport i troska o środowisko naturalne mogą iść w parze, inspirując uczestników do prowadzenia zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w całej Polsce, a jego działania są pozytywnie odbierane zarówno przez młodzież, jak i dorosłych.

Na uczestników i kibiców czekać będzie nie tylko sportowa rywalizacja, ale także wyjątkowa atmosfera, miasteczko rowerowe dla dzieci, loteria nagród, dmuchańce i wiele innych. Ale przedewszyskim możliwość wspólnego świętowania aktywnego stylu życia. Kalwaria MTB Marathon ma ambicję stać się jednym z najważniejszych wydarzeń rowerowych regionu i już pierwsza edycja zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

Informacja prasowa