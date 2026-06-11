Kamil Glik kończy karierę! Jest oficjalny komunikat
Kamil Glik przedłużył kontrakt z Cracovią - poinformował krakowski klub. Nowa umowa obowiązuje do końca sezonu 2026/27 PKO BP Ekstraklasy i będzie ostatnią w karierze piłkarza.
38-letni Gik do Cracovii trafił latem 2023. Wcześniej grał m.in. w AC Torino i AS Monaco. Ma w dorobku 103 występy w reprezentacji Polski.
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Jego pobyt w Cracovii nie był najszczęśliwszy, gdyż w październiku 2024 roku doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła w kolanie. Powrót do zdrowia trwał kilkanaście miesięcy. W minionym sezonie doświadczony obrońca zagrał tylko w dwóch meczach ligowych.
Trener "Pasów" Bartosz Grzelak bardzo cenił jego doświadczenie i wpływ na kolegów drużyny w szatni, dlatego władze klubu zdecydowały się na roczne przedłużenie kontraktu, po upływie którego Glik zakończy karierę.Przejdź na Polsatsport.pl