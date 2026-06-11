Kanada na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Kanada na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Kanady na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Kanady na mistrzostwach świata 2026?

Widok na nowoczesny stadion piłkarski z łukowatym dachem i pobliską infrastrukturą.
fot. PAP
Kanada MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Kanady. Terminarz, wyniki, grupa Kanady MŚ

Kanada MŚ 2026 

Kanada znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Kanady MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Bośnią i Hercegowiną, Katarem i Szwajcarią.

Skład Kanady MŚ 2026

Skład Kanady to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Kanady MŚ 2026

Mecze Kanady MŚ 2026

Mecze Kanady na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Kanady MŚ 2026

12 czerwca:

 

Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

 

19 czerwca:

 

Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

 

24 czerwca:

 

Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Wyniki Kanady MŚ 2026

Wyniki meczów Kanady na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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