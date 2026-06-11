Kanada na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Kanada MŚ 2026

Kanada znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Kanady MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Bośnią i Hercegowiną, Katarem i Szwajcarią.

Skład Kanady MŚ 2026

Skład Kanady to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Kanady MŚ 2026

Kadra Kanady na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Kanady MŚ 2026

Mecze Kanady na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Kanady MŚ 2026

12 czerwca:

Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

19 czerwca:

Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

24 czerwca:

Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Wyniki Kanady MŚ 2026

Wyniki meczów Kanady na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport