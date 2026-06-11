Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski opuszcza Europę! Pierwszy zagraniczny transfer

Aleksandra Szczygłowska (rocznik 1998) to doświadczona siatkarka gająca na pozycji libero. Swą przygodę z siatkówką rozpoczynała w rodzinnym Elblągu. Później grała w Budowlanych Toruń (2017-18), UNI Opole (2018-20) i BKS Stal Bielsko-Biała (2020-21).

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W 2021 roku dołączyła do Developresu Rzeszów. Z tą drużyną wywalczyła mistrzostwo (2025) i cztery srebrne medale mistrzostw Polski, a także dwa Puchary Polski i Superpuchary. Po sezonie 2025/26 rozstała się z rzeszowskim klubem po pięciu latach owocnej współpracy.

Szczygłowska z reprezentacją Polski wywalczyła trzy brązowe medale Ligi Narodów, grała też na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W obecnym sezonie pełni rolę kapitan drużyny narodowej.

W przyszłym sezonie polska libero przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Wiadomo już, że zagra w League One Volleyball (LOVB), nie poinformowano jeszcze jednak, w jakiej drużynie.

"Kiedy już myślałeś, że skład libero w LOVB nie może być lepszy... Witaj, Aleksandra Szczygłowska! – napisała League One Volleyball w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.