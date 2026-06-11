Katar na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Katar MŚ 2026

Katar znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Kataru MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Szwajcarią..

Skład Kataru MŚ 2026

Skład Kataru to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Kataru MŚ 2026

Kadra Kataru na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Kataru MŚ 2026

Mecze Kataru na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Kataru MŚ 2026

13 czerwca:

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)

19 czerwca:

Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

24 czerwca:

Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

Wyniki Kataru MŚ 2026

Wyniki meczów Kataru na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport