Katar na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Katar na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Kataru na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Kataru na mistrzostwach świata 2026?
Katar MŚ 2026
Katar znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Kataru MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Szwajcarią..
Skład Kataru MŚ 2026
Skład Kataru to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Kataru MŚ 2026
Mecze Kataru MŚ 2026
Mecze Kataru na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Kataru MŚ 2026
13 czerwca:
Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)
19 czerwca:
Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)
24 czerwca:
Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)
Wyniki Kataru MŚ 2026
Wyniki meczów Kataru na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl