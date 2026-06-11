Katar na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Katar na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Kataru na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Kataru na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarz biegnie z piłką na boisku.
fot. PAP
Katar MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Kataru. Terminarz, wyniki Kataru. Grupa MŚ

Katar MŚ 2026 

Katar znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Kataru MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Szwajcarią..

Skład Kataru MŚ 2026

Skład Kataru to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Kataru MŚ 2026

Mecze Kataru MŚ 2026

Mecze Kataru na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Kataru MŚ 2026

13 czerwca:

 

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)

 

19 czerwca:

 

Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

 

24 czerwca:

 

Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

Wyniki Kataru MŚ 2026

Wyniki meczów Kataru na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Węgry - Kazachstan. Skrót meczu
Zobacz także

Blisko tragedii przed mistrzostwami świata. Kamera runęła na boisko

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 