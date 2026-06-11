Kijki trekkingowe mogą zaszkodzić. Ekspert radzi, jak używać ich bezpiecznie

- Podczas korzystania z kijków trekkingowych ważne jest rozłożenie ciężaru ciała poprzez wykorzystanie ruchu całego ramienia i górnej części ciała, a nie nadmierne poleganie na kijkach i koncentrowanie siły na dłoniach i nadgarstkach - mówi dr Hong In-tae, dyrektor Centrum Dłoni i Stóp w szpitalu Barunsesang dla Kyunghyang Shinmun.

Kręgosłup ma się lepiej, ale dłonie i nadgarstki nie są zadowolone



Główny błąd, jaki popełniają użytkownicy kijków trekkingowych, wynika z naturalnej reakcji na przeciążenie. Gdy są zmęczeni lub czują ból w nogach, naturalnie przenoszą cały ciężar ciała na ręce. Amortyzatorem przestają być mięśnie dolnych kończyn, stają się nim dłonie i nadgarstki.

Taki stan rzeczy jest szczególnie niebezpieczny dla początkujących turystów, ponieważ to prosta droga do przeciążeń. Problemy dotykają osoby ze zbyt małą siłą mięśni i kiepską elastycznością, a w efekcie mogą rozwinąć się bolesne przypadłości, takie jak:

- zapalenie pochewki ścięgna

- zespół de Quervaina

- uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej



Zasada 90. stopni. Matematyka potrafi zdziałać cuda



Wymienionych powyżej kontuzji można bardzo łatwo uniknąć. Kijki trekkingowe są wbrew ryzyku bardzo dobrym rozwiązaniem. Należy ich jednak poprawnie używać - tak jak każdego sprzętu sportowego. Jak podkreśla dr Hong In-tae:

- Unikanie forsownych wędrówek bez uwzględnienia swojej kondycji fizycznej oraz odpowiednie rozciąganie palców, nadgarstków i przedramion przed i po wędrówce pomaga zapobiegać urazom nadgarstków.

Poza tym ważna jest też sama technika oraz... ustawienie długości kijków w zależności od tego, pod jakim idzie się kątem. Oto podstawowe zasady:

- płaski szlak - kijek oparty o ziemię powinien tworzyć w łokciu kąt prosty; kijki pracują wtedy naprzemiennie z nogami, czyli prawa wysuwa się w parze z lewym kijem

- marsz pod górę - kijki należy skrócić, im bardziej strome podejście, tym powinien być krótszy. To ważne, bo zbyt długie, zmuszają użytkownika do nienaturalnego unoszenia rąk, co błyskawicznie przeciąża kończyny górne

- marsz w dół - idąc w dół, kijki powinny być dłuższe. Mają one służyć jako asekuracja, ale nie należy na nich opierać całego ciężaru ciała



Kijki trekkingowe to wsparcie, a nie egzoszkielet



Podczas korzystania z kijków trekkingowych należy pamiętać, że stanowią one jedynie wsparcie podczas marszu. Aby spacerować zdrowo, pracować trzeba całym ciałem. Tylko zaangażowanie ramion, mięśni pleców, brzucha i klatki piersiowej, a także kończyn dolnych sprawi, że omawiany sprzęt sportowy spełni swoją funkcję oraz ochroni stawy przed energią wytwarzającą się podczas chodzenia.

Podążając za wskazówkami dr Hong In-tae, warto też zwrócić uwagę na stretching po powrocie ze szlaku, co zapobiega rozwojowi kontuzji oraz pomaga przywrócić szybko pełnią sprawność zmęczonym ścięgnom czy mięśniom.

Polsat Sport