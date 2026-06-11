Kolumbia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Kolumbia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Kolumbii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Kolumbii na mistrzostwach świata 2026?

Kobieta w kapeluszu z flagą Kolumbii
fot. PAP
Kolumbia MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Kolumbii. Terminarz, wyniki grupa Kolumbii

Kolumbia MŚ 2026 

Kolumbia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Kolumbii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy K - z Portugalią, Demokratyczną Republiką Kongo i Uzbekistanem.

Skład Kolumbii MŚ 2026

Skład Kolumbii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Kolumbii MŚ 2026

Mecze Kolumbii MŚ 2026

Mecze Kolumbii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Kolumbii MŚ 2026

18 czerwca:

 

Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)

 

24 czerwca:

 

Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)

 

28 czerwca:

 

Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)

Wyniki Kolumbii MŚ 2026

Wyniki meczów Kolumbii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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