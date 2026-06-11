Koncert Magdy Linette! Jest ćwierćfinał turnieju WTA
Magda Linette w koncertowym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. Polka pokonała 6:2, 6:2 utalentowaną Słowaczkę Mię Pohankovą. O miejsce w najlepszej czwórce nasza rodaczka zagra z Turczynką Zeynep Sonmez.
Magda Linette udanie zainaugurowała sezon na kortach trawiastych. Polka przystąpiła do turnieju rangi WTA 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie w pierwszej rundzie w trzech setach pokonała Australijkę Kimberly Birrell.
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W drugiej fazie przeciwniczką Linette była utalentowana Słowaczka Mia Pohankova. 17-latka odprawiła wcześniej w dwóch partiach rozstawioną z numerem 2. Dunkę Clarę Tauson.
Starcie Linette i Pohankovej rozpoczęło się zdecydowanie lepiej dla naszej rodaczki. Poznanianka błyskawicznie objęła prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. W kolejnej fazie premierowej odsłony obie panie zanotowały po jednym breaku, czego efektem była wiktoria 6:2 Linette.
Drugi set już w pełni należał do naszej rodaczki. Tym razem Poznanianka ani razu nie straciła serwisu, a dwukrotnie odebrała go rywalce. Linette ponownie zwyciężyła 6:2, meldując się w ćwierćfinale turnieju w 's-Hertogenbosch.
O miejsce w najlepszej czwórce Polka zmierzy się z Turczynką Zeynep Sonmez.
Magda Linette - Mia Pohankova 6:2, 6:2Przejdź na Polsatsport.pl