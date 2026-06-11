To koniec dla Sereny Williams! Bolesna kontuzja wykluczyła ją z turnieju
Z powodu kontuzji swojej deblowej partnerki, Kanadyjki Victorii Mboko, Serena Williams musi przedwcześnie zakończyć występ w turnieju w Londynie. Amerykankę ponownie zobaczymy w akcji podczas Berlin Open, który rozpocznie się 16 czerwca.
Świat tenisa z niecierpliwością czekał na powrót Amerykanki. We wtorek kibice mogli po raz pierwszy od blisko czterech lat zobaczyć Williams na korcie. Wraz z Victorią Mboko pokonała w dwóch setach duet Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe 7:6 (7-2), 6:2. Niestety radość fanów z oglądania 23-krotnej mistrzyni wielkoszlemowej nie trwała długo.
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W ćwierćfinale Williams i Mboko miały zmierzyć się z Leylah Fernandez oraz Laurą Siegemund. Spotkanie zaplanowano na czwartek, jednak nie dojdzie ono do skutku.
W środę Mboko, podczas meczu singlowego z Karoliną Pliskovą, poślizgnęła się na mokrej trawie i doznała kontuzji kolana. Uraz okazał się na tyle poważny, że Kanadyjka nie była w stanie dokończyć spotkania, a następnie wycofała się z kolejnych występów, w tym z turnieju deblowego. Według BBC Sport istnieją również obawy, że 19-letnia tenisistka może nie zdążyć wrócić do pełni zdrowia przed Wimbledonem.
Serena Williams ma wrócić do gry podczas turnieju Berlin Open, który rozpocznie się 16 czerwca.Przejdź na Polsatsport.pl