Korea Południowa na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Korea Południowa MŚ 2026

Korea Południowa znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Korei Południowej MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, RPA i Czechami.

Skład Korei Południowej MŚ 2026

Skład Korei Południowej to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Korei Południowej MŚ 2026

Kadra Korei Południowej na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Korei Południowej MŚ 2026

Mecze Korei Południowej na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Korei Południowej MŚ 2026

12 czerwca:

Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)

19 czerwca:

Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)

25 czerwca:

Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)

Wyniki Korei Południowej MŚ 2026

Wyniki meczów Korei Południowej na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport