Korea Południowa na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Korea Południowa na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Korei na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Korei na mistrzostwach świata 2026?
Korea Południowa MŚ 2026
Korea Południowa znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Korei Południowej MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, RPA i Czechami.
Skład Korei Południowej MŚ 2026
Skład Korei Południowej to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Korei Południowej MŚ 2026
Mecze Korei Południowej MŚ 2026
Mecze Korei Południowej na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Korei Południowej MŚ 2026
12 czerwca:
Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)
19 czerwca:
Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)
25 czerwca:
Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)
Wyniki Korei Południowej MŚ 2026
Wyniki meczów Korei Południowej na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl