Legendarny siatkarz zakończył karierę. Na parkietach spędził ponad dwie dekady

Podrascanin jeszcze kilka tygodni temu sięgnął po wicemistrzostwo Włoch z drużyną Cucine Lube Civitanova. Już wtedy wydawało się, że finałowa seria przeciwko Perugii będzie dla niego ostatnią w roli zawodnika. Serb, podpisując w 2024 roku dwuletni kontrakt z Cucine, mówił bowiem, że jest dumny z tego, iż będzie mógł zakończyć karierę w swojej ulubionej drużynie.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowa nagroda dla Marko Podrascanina. Tak podziękowano mu za lata gry w kadrze

Teraz, nieco ponad miesiąc po finale ligi włoskiej, Marko Podrascanin oficjalnie ogłosił, że nie zobaczymy go już na siatkarskich parkietach.

"Dzięki siatkówce zwiedziłem świat, poznałem różne kultury, nauczyłem się języków i poznałem ludzi, którzy stali się moimi przyjaciółmi. Miałem zaszczyt grać w trzech największych klubach świata, doświadczając emocji, które zapamiętam na zawsze. Dzięki siatkówce poznałem kobietę mojego życia, Milenę, która jest moim największym i najcenniejszym wsparciem. Siatkówka nauczyła mnie wartości, którymi się kieruję, czyniąc ze mnie nie tylko lepszego sportowca, ale i człowieka. Mam nadzieję, że byłem dobrym przykładem dla młodzieży, a jeśli choć jedna osoba, która mnie widziała, stwierdziła, że chce spróbować tego samego, to znaczy, że było warto" - czytamy we wpisie Podrascanina.

38-latek jest wychowankiem serbskiej Vojvodiny Nowy Sad. W trakcie zawodowej kariery reprezentował również barwy Famigliulo Corigliano, Cucine Lube Civitanova, Perugii i Itasu Trentino. W dorobku ma między innymi 4 mistrzostwa i 6 Superpucharów Włoch, triumf w Lidze Mistrzów oraz - z drużyną narodową - dwa złote medale mistrzostw Europy i brąz mistrzostw świata.

Jak podaje serbski "Blic", Marko Podrascanin zostanie przy siatkówce i od najbliższego sezonu będzie dyrektorem generalnym Cucine Lube Civitanova.