Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 11.06 (WIDEO)

Ottawa, Brasilia oraz Linyi to miasta, w których rywalizują siatkarze podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (10-14 czerwca). Już pierwsze dni VNL 2026 przyniosą wiele ciekawych konfrontacji i kilka siatkarskich klasyków.

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W pierwszym meczu VNL 2026 polscy siatkarze bardzo pewnie pokonali w chińskim Linyi Kubę 3:0. W czwartek drużyna trenera Nikoli Grbicia mierzy się ze Słowenią, która na inaugurację wygrała 3:2 z Chinami.

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - czwartek 11.06:

2026-06-11: Brazylia - Iran 3:1 (25:21, 23:25, 25:15, 25:23)

2026-06-11: Kanada - Niemcy 2:3 (26:24, 19:25, 25:20, 21:25, 13:15)

2026-06-11: Chiny - Ukraina (godz. 10:15, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-06-11: Polska - Słowenia (godz. 13:45, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-06-11: Bułgaria - Iran (godz. 21:15, Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

2026-06-11: Niemcy - Włochy (godz. 21:45, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

KP, Polsat Sport