Liga Narodów siatkarzy: Polska - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo

W VNL 2026 gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Polska - Słowenia?

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia są kolejno Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

W pierwszym meczu siatkarze Grbicia pewnie pokonali Kubańczyków, triumfując bez straty seta.

- Dałem szansę większości graczy, którzy są tutaj z nami. Muszą zobaczyć, że treningi to jedno, granie towarzyskich meczów to drugie, a oficjalne spotkania, to jeszcze coś innego. To było dla nich ważne, by poczuli atmosferę takiego starcia. Graliśmy, nie ryzykując wynikiem. Teraz przed nami trudniejsi przeciwnicy i zobaczymy, jak moi zawodnicy zareagują i jak zagrają - powiedział selekcjoner.

Jak Biało-Czerwoni poradzą sobie w starciu ze Słowenią?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowenia w czwartek od godziny 14.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport