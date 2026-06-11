W pierwszej części Ligi Narodów siatkarzy rywalizuje 18 reprezentacji. Zmagania tradycyjnie już podzielono na trzy turnieje interkontynentalne. Późniejsza faza finałowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach. Drużyny będą tam grały systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale.

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Przed rokiem najlepsi w całych rozgrywkach okazali się siatkarze reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni, dowodzeni przez Nikolę Grbicia, w wielkim finale Ligi Narodów wygrali z Włochami 3:0. Brąz przypadł w udziale Brazylii, a tuż za podium znaleźli się Słoweńcy.

Liga Narodów siatkarzy po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywaną w latach 1990–2017 Ligę Światową. W dotychczasowych edycjach wygrywały reprezentacje Rosji (2018, 2019), Brazylii (2021), Francji (2022, 2024) oraz Polski (2023, 2025).

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:00.

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