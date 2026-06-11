Losowanie wyłoni uczestników! Decyzja jest już oficjalna

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Maraton w Kopenhadze, rozgrywany od 1980 roku, stał się tak popularny, że z powodu ogromnej liczby zgłoszeń pakiety startowe na przyszłoroczną edycję (9 maja) będą przydzielane poprzez losowanie.

Fragmenty nóg biegaczy na trasie wyścigu z wyraźnie widocznymi cieniami.
fot. PAP

- Mamy limit 35 tysięcy miejsc i po tym jak numery na tegoroczny bieg 10 maja zostały sprzedane w niecałą dobę zdecydowaliśmy się na uruchomienie loterii na przyszłoroczną imprezę. Od 13 maja do 3 czerwca można było rejestrować chęć startu. Otrzymaliśmy aż 80 937 zgłoszeń ze 160 krajów. W związku z tym uczestnicy zostaną wybrani losowo - powiedziała dyrektorka biegu Dorte Vibjerg.

 

Wyjaśniła, że loteryjny system ma zapewnić równe szanse dla wszystkich chętnych i wyeliminować stres związany z siedzeniem przy komputerze o konkretnej godzinie i przeciążenie serwerów.

 

Tegoroczny bieg wygrali Etiopczyk Tadesse Kassa i Kenijka Mercy Chebwogen.

PAP
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