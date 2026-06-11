Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon?! Jest przełom w jej sprawie

Minione tygodnie należały do najlepszych w karierze dla Mai Chwalińskiej. Polka dotarła do finału wielkoszlemowego Roland Garros, a to wszystko jako kwalifikantka.

ZOBACZ TAKŻE: Emma Raducanu skomentowała wyczyn Mai Chwalińskiej. "To, co osiągnęłam ja, nie udało się nikomu"

Chwalińska dzięki sukcesowi z Paryża przesunęła się w rankingu WTA ze 114 na 21. pozycję. To nie daje jej jednak miejsca w głównej drabince Wimbledonu, bowiem zgłoszenia zamykały się jeszcze przed Roland Garros. Na ten moment nasza rodaczka ponownie musi przebijać się przez eliminacje.

Po wyczynie w stolicy Francji pojawiła się natomiast opcja, aby Chwalińska wystąpiła na trawie w Londynie z "dziką kartą". Tę musieliby jej przyznać organizatorzy. Zespół zawodniczki i Polski Związek Tenisowy złożyły w tej sprawie oficjalny związek.

Teraz pojawiły się nowe wieści. Głos zabrał Tim Henman, który uczestniczy w procesie opiniowania kandydatów do "dzikich kart".

- Myślę, że są spore szanse na "przepustkę" dla Chwalińskiej! Uważam, że będzie świetną inspiracją dla innych zawodniczek z TOP 200 rankingu, które biorą udział w kwalifikacjach - powiedział dla TNT Sports.

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. Początek turnieju 29 czerwca.

Polsat Sport