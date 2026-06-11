Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon?! Jest przełom w jej sprawie

Tenis

Świetne wieści przekazał Tim Henman, który uczestniczy w procesie opiniowania kandydatów do "dzikich kart" na Wimbledon. Jego zdaniem szanse Mai Chwalinskiej na przepustkę do głównej drabinki londyńskiego Wielkiego Szlema są spore!

Portret Mai Chwalińskiej, polskiej tenisistki.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Minione tygodnie należały do najlepszych w karierze dla Mai Chwalińskiej. Polka dotarła do finału wielkoszlemowego Roland Garros, a to wszystko jako kwalifikantka.

 

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Chwalińska dzięki sukcesowi z Paryża przesunęła się w rankingu WTA ze 114 na 21. pozycję. To nie daje jej jednak miejsca w głównej drabince Wimbledonu, bowiem zgłoszenia zamykały się jeszcze przed Roland Garros. Na ten moment nasza rodaczka ponownie musi przebijać się przez eliminacje.

 

Po wyczynie w stolicy Francji pojawiła się natomiast opcja, aby Chwalińska wystąpiła na trawie w Londynie z "dziką kartą". Tę musieliby jej przyznać organizatorzy. Zespół zawodniczki i Polski Związek Tenisowy złożyły w tej sprawie oficjalny związek.

 

Teraz pojawiły się nowe wieści. Głos zabrał Tim Henman, który uczestniczy w procesie opiniowania kandydatów do "dzikich kart".

 

- Myślę, że są spore szanse na "przepustkę" dla Chwalińskiej! Uważam, że będzie świetną inspiracją dla innych zawodniczek z TOP 200 rankingu, które biorą udział w kwalifikacjach - powiedział dla TNT Sports.

 

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. Początek turnieju 29 czerwca.

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Wimbledon - Maja Chwalińska w turnieju głównym dzięki "dzikiej karcie"?
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