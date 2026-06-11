Maroko na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Maroko na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Maroka na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Maroka na mistrzostwach świata 2026?

Fragment ogrodzenia z hasłem "WE ARE 26" i logiem FIFA.
fot. PAP
Maroko MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Maroka. Terminarz, wyniki MŚ, grupa Maroko

Maroko MŚ 2026 

Maroko znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Maroka MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Haiti i Szkocją.

Skład Maroka MŚ 2026

Skład Maroka to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Maroka MŚ 2026

Mecze Maroka MŚ 2026

Mecze Maroka na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Maroka MŚ 2026

14 czerwca:

 

Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)

 

20 czerwca:

 

Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

 

25 czerwca:

 

Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Wyniki Maroka MŚ 2026

Wyniki meczów Maroka na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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