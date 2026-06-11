Maroko na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Maroko MŚ 2026

Maroko znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Maroka MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Haiti i Szkocją.

Skład Maroka MŚ 2026

Skład Maroka to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Maroka MŚ 2026

Kadra Maroka na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Maroka MŚ 2026

Mecze Maroka na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Maroka MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)

20 czerwca:

Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

25 czerwca:

Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Wyniki Maroka MŚ 2026

Wyniki meczów Maroka na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport