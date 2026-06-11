Maroko na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Maroko na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Maroka na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Maroka na mistrzostwach świata 2026?
Maroko MŚ 2026
Maroko znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Maroka MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Haiti i Szkocją.
Skład Maroka MŚ 2026
Skład Maroka to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Maroka MŚ 2026
Mecze Maroka MŚ 2026
Mecze Maroka na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Maroka MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)
20 czerwca:
Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
25 czerwca:
Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)
Wyniki Maroka MŚ 2026
Wyniki meczów Maroka na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl