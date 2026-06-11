Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 11.06. Kto gra? O której godzinie?
Czwartek 11 czerwca to pierwszy dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze pierwszego dnia MŚ - 11.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu.
Przed nami pierwszy akcent mistrzostw świata 2026. W turnieju bierze udział rekordowe 48 drużyn, a gospodarzami imprezy są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.
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Mecz otwarcia odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godzinie 21:00 polskiego czasu. Na Stadion Azteków w Tlalpan wyjdą reprezentacje Meksyku i Republiki Południowej Afryki.
Co ciekawe, spotkanie to jest powtórką meczu otwarcia mundialu odbywającego się w 2010 roku. Wtedy jednak gospodarzami w Johannesburgu byli Afrykańczycy. Padł remis 1:1. Jak będzie tym razem?
MŚ 2026: Mecze, kto gra, o której godzinie - 11.06
Grupa A: Meksyk - RPA (21:00, Meksyk)Przejdź na Polsatsport.pl