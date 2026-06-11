Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 12.06. Kto gra? O której godzinie?

23. edycja mistrzostw świata jest rozgrywana w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na boisku zobaczymy rekordowe 48 drużyn. Przed nami drugi dzień tego wydarzenia.

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Pierwszy mecz odbędzie się w nocy z czwartku (11 czerwca) na piątek (12 czerwca) o godzinie 04:00 polskiego czasu. Na Estadio Akron reprezentacja Korei Południowej zagra z Czechami.

Koreańczycy zapewnili sobie awans na mundial już w ubiegłym roku, przechodząc eliminacje bez większych problemów. Z kolei Czesi wywalczyli promocję dopiero w barażach, pokonując w marcu Irlandię oraz Danię.

Drugi piątkowy mecz zostanie rozegrany o godzinie 21:00 czasu polskiego. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, która w finale baraży sensacyjnie wygrała z Włochami po rzutach karnych.

MŚ 2026: Mecze, kto gra, o której godzinie - 12.06

Grupa A: Korea Południowa - Czechy (04:00, Meksyk)

Grupa A: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21:00, USA)

HP, Polsat Sport