Meksyk na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Meksyk na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Meksyku na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Meksyku na mistrzostwach świata 2026?
Meksyk MŚ 2026
Meksyk znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Meksyku MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z RPA, Koreą Południową i Czechami.
Skład Meksyku MŚ 2026
Skład Meksyku to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Meksyku MŚ 2026
Mecze Meksyku MŚ 2026
Mecze Meksyku na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Meksyku MŚ 2026
11 czerwca:
Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)
19 czerwca:
Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)
25 czerwca:
Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)
Wyniki Meksyku MŚ 2026
Wyniki meczów Meksyku na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl