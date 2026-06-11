Meksyk na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Meksyk MŚ 2026

Meksyk znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Meksyku MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z RPA, Koreą Południową i Czechami.

Skład Meksyku MŚ 2026

Skład Meksyku to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Meksyku MŚ 2026

Kadra Meksyku na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Meksyku MŚ 2026

Mecze Meksyku na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Meksyku MŚ 2026

11 czerwca:

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

19 czerwca:

Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)

25 czerwca:

Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)

Wyniki Meksyku MŚ 2026

Wyniki meczów Meksyku na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport