Meksyk na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Meksyk na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Meksyku na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Meksyku na mistrzostwach świata 2026?

Grupa piłkarzy reprezentacji Meksyku w zielonych strojach treningowych, jeden z trenerów rozmawia z zawodnikiem.
fot. PAP
Meksyk MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Meksyku. Terminarz, wyniki, grupa, mundial

Meksyk MŚ 2026 

Meksyk znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Meksyku MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z RPA, Koreą Południową i Czechami.

Skład Meksyku MŚ 2026

Skład Meksyku to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Meksyku MŚ 2026

Mecze Meksyku MŚ 2026

Mecze Meksyku na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Meksyku MŚ 2026

11 czerwca:

 

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

 

19 czerwca:

 

Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)

 

25 czerwca:

 

Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)

Wyniki Meksyku MŚ 2026

Wyniki meczów Meksyku na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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