Mistrzostwa świata rozpoczęte! Plejada gwiazd na ceremonii otwarcia

Piłka nożna

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 oficjalnie rozpoczęte! Podczas ceremonii otwarcia turnieju wystąpiła cała plejada gwiazd, a wśród nich m.in. Shakira czy Bad Bunny. Sprawdźcie galerię ze zdjęciami z ceremonii otwarcia MŚ 2026.

FIFA zdecydowała, że w 1. rundzie turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku 48 uczestników będzie podzielonych na 12 czterozespołowych grup, z których dwie pierwsze drużyny (w sumie 24) i osiem najlepszych z trzecich miejsc awansuje do 1/16 finału (32 ekipy). Ten etap po raz pierwszy pojawi się w programie mundialu. Począwszy od niego rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym.

 

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Pierwsza część ceremonii inauguracyjnych ruszyła w czwartek, 11 czerwca o godzinie 18:30 na meksykańskim Estadio Azteca, gdzie na scenie pojawiła się plejada światowych artystów, w tym Shakira, J Balvin oraz Burna Boy.

 

Już w piątek uwaga fanów przeniesie się do Kanady - na stadionie w Toronto przed pierwszym meczem gospodarzy zaplanowano drugie widowisko z udziałem lokalnych wykonawców, takich jak Michael Buble czy Alanis Morissette.

 

Na SoFi Stadium, tuż przed inauguracyjnym starciem Stanów Zjednoczonych z Paragwajem, przed publicznością wystąpią natomiast między innymi Katy Perry oraz Anitta.

 

ŁO, Polsat Sport
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