Nie żyje medalista mistrzostw Europy. "Przedwczesna śmierć wyjątkowego sportowca"

Pochodzący z Cork lekkoatleta był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych irlandzkich biegaczy swojego pokolenia. Po raz pierwszy pokazał się na międzynarodowej scenie jako nastolatek, zdobywając brązowy medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2005 i zajmując 10. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w tym samym roku.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny wynik Duplantisa! Przegrał pierwszy raz od trzech lat

Największym sukcesem O Lionaird był jednak brąz, wywalczony w biegu na 3000 metrów podczas seniorskich mistrzostw Europy w Goeteborgu w 2013 roku. Rok wcześniej Irlandczyk reprezentował swój kraj w biegu na 1500 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni przedwczesną śmiercią Ciarana O Lionairda. Był wyjątkowym sportowcem, który godnie reprezentował swój klub, hrabstwo i kraj, a przy okazji był ceniony jako wspaniały człowiek i przyjaciel. Jego osiągnięcia na bieżni były dla wielu inspiracją, a jego pokora, ciepło i chęć pomocy pozostawiały trwałe wrażenie na wszystkich, którzy go znali. Będzie go brakowało nie tylko nam, ale i całej rodzinie sportowej" - napisał w mediach społecznościowych Leevale Athletics Club, którego członkiem był O Lionaird.

Irlandczyk oficjalnie rozstał się ze sportem w 2020 roku, po serii kontuzji, które znacznie wyhamowały jego karierę.

Media nie poinformowały, co było przyczyną śmierci 38-latka.