Nie żyje polski olimpijczyk. Zmarł w dniu swoich urodzin

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W czwartek 11 czwartek, w dniu swoich 75. urodzin, zmarł Jan Brzeźny. Polski kolarz szosowy to olimpijczyk z Montrealu czy dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne.

Kilka małych świec płonących na ciemnym tle, z widocznymi odbiciami płomieni.
fot. PAP
Zmarł Jan Brzeźny

Jan Brzeźny był utytułowany polskim kolarzem szosowym. W 1978 i 1981 zwyciężył klasyfikację generalną Tour de Pologne. Okazał się również najlepszy w Tour of Britain (1978). Czterokrotnie brał udział w Wyścigu Pokoju, gdzie triumfował na dwóch etapach oraz w klasyfikacji górskiej. Do tego dołożył 18 medali mistrzostw Polski, w tym osiem złotych.

 

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Brzeźny reprezentował nasz kraj także na imprezie czterolecia. Wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

 

W czwartek 11 czerwca nadeszła przykra informacja. Brzeźny zmarł w wieku 75 lat, w dniu swoich urodzin.

Polsat Sport
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