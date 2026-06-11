Nie żyje polski olimpijczyk. Zmarł w dniu swoich urodzin

Jan Brzeźny był utytułowany polskim kolarzem szosowym. W 1978 i 1981 zwyciężył klasyfikację generalną Tour de Pologne. Okazał się również najlepszy w Tour of Britain (1978). Czterokrotnie brał udział w Wyścigu Pokoju, gdzie triumfował na dwóch etapach oraz w klasyfikacji górskiej. Do tego dołożył 18 medali mistrzostw Polski, w tym osiem złotych.

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Brzeźny reprezentował nasz kraj także na imprezie czterolecia. Wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

W czwartek 11 czerwca nadeszła przykra informacja. Brzeźny zmarł w wieku 75 lat, w dniu swoich urodzin.

Polsat Sport