Niemcy na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Niemcy na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Niemców na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Niemców na mistrzostwach świata 2026?
Niemcy MŚ 2026
Niemcy znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Niemców MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Curacao, WKS i Ekwadorem.
Skład Niemców MŚ 2026
Skład Niemców to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Niemców MŚ 2026
Mecze Niemców MŚ 2026
Mecze Niemców na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Niemców MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)
20 czerwca:
Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
25 czerwca:
Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
Wyniki Niemców MŚ 2026
Wyniki meczów Niemców na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl