Niemcy na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Niemcy MŚ 2026

Niemcy znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Niemców MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Curacao, WKS i Ekwadorem.

Skład Niemców MŚ 2026

Skład Niemców to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Niemców MŚ 2026

Kadra Niemiec na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Niemców MŚ 2026

Mecze Niemców na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Niemców MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)

20 czerwca:

Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)

25 czerwca:

Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Wyniki Niemców MŚ 2026

Wyniki meczów Niemców na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport