Norwegia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Norwegia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Norwegii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Norwegii na mistrzostwach świata 2026?
Norwegia MŚ 2026
Norwegia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Norwegii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Francją, Senegalem i Irakiem.
Skład Norwegii MŚ 2026
Skład Norwegii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Norwegii MŚ 2026
Mecze Norwegii MŚ 2026
Mecze Norwegii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Norwegii MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)
23 czerwca:
Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
26 czerwca:
Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)
Wyniki Norwegii MŚ 2026
Wyniki meczów Norwegii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl