Nowa Zelandia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Nowa Zelandia MŚ 2026

Nowa Zelandia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Nowej Zelandii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Belgią, Egiptem i Iranem.

Skład Nowej Zelandii MŚ 2026

Skład Nowej Zelandii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Nowej Zelandii MŚ 2026

Kadra Nowej Zelandii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Nowej Zelandii MŚ 2026

Mecze Nowej Zelandii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Nowej Zelandii MŚ 2026

16 czerwca:

Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)

22 czerwca:

Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)

27 czerwca:

Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)

Wyniki Nowej Zelandii MŚ 2026

Wyniki meczów Nowej Zelandii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport