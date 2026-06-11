Nowa Zelandia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Nowa Zelandia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Nowej Zelandii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Nowej Zelandii na mistrzostwach świata 2026?
Nowa Zelandia MŚ 2026
Nowa Zelandia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Nowej Zelandii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Belgią, Egiptem i Iranem.
Skład Nowej Zelandii MŚ 2026
Skład Nowej Zelandii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Nowej Zelandii MŚ 2026
Mecze Nowej Zelandii MŚ 2026
Mecze Nowej Zelandii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Nowej Zelandii MŚ 2026
16 czerwca:
Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)
22 czerwca:
Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)
27 czerwca:
Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)
Wyniki Nowej Zelandii MŚ 2026
Wyniki meczów Nowej Zelandii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl