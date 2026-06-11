Oficjalnie! Real Madryt ogłosił nowego trenera
Jose Mourinho został nowym trenerem Realu Madryt - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.
Klub poinformował, że po zebraniu Rady Dyrektorów z prezydentem Florentino Perezem podjęto decyzję, że Jose Mourinho zostanie nowym trenerem. Portugalczyk podpisał trzyletni kontrakt, do 30 czerwca 2029 roku.
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Nowy szkoleniowiec rozpocznie pracę w poniedziałek 13 lipca. Będzie to pierwszy dzień okresu przygotowawczego.
Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że dotychczasowy klub 63-latka, czyli portugalska Benfica, otrzyma 15 milionów euro za transfer.
Mourinho wraca do Realu po 13 latach przerwy. Po raz pierwszy prowadził zespół w latach 2010-13. Zdobył z nim mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii.
Real zakończył ubiegły sezon na drugim miejscu w tabeli La Liga, tracąc aż osiem punktów do Barcelony.Przejdź na Polsatsport.pl