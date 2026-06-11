Oficjalnie! Real Madryt ogłosił nowego trenera

Piłka nożna

Jose Mourinho został nowym trenerem Realu Madryt - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Portret Jose Mourinho w garniturze i muszce uśmiechającego się.
fot. PAP
Jose Mourinho został trenerem Realu Madryt

Klub poinformował, że po zebraniu Rady Dyrektorów z prezydentem Florentino Perezem podjęto decyzję, że Jose Mourinho zostanie nowym trenerem. Portugalczyk podpisał trzyletni kontrakt, do 30 czerwca 2029 roku.

 

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Nowy szkoleniowiec rozpocznie pracę w poniedziałek 13 lipca. Będzie to pierwszy dzień okresu przygotowawczego.

 

Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że dotychczasowy klub 63-latka, czyli portugalska Benfica, otrzyma 15 milionów euro za transfer.

 

Mourinho wraca do Realu po 13 latach przerwy. Po raz pierwszy prowadził zespół w latach 2010-13. Zdobył z nim mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii.

 

Real zakończył ubiegły sezon na drugim miejscu w tabeli La Liga, tracąc aż osiem punktów do Barcelony.

HP, Polsat Sport
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HISZPANIAJOSE MOURINHOPIŁKA NOŻNAREAL MADRYT
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