Ostatni sprawdzian zdany! Portugalia górą w próbie generalnej przed MŚ

Portugalia objęła prowadzenie w 23. minucie po golu napastnika Chelsea Londyn Pedro Neto. W 37. min. wyrównał Akor Adams z Sevilli. Po przerwie trener reprezentacji Portugalii Roberto Martinez wprowadził na boisko aż dziewięciu rezerwowych. Nie zmienił jedynie bramkarza Diogo Costy i 41-letniego Cristiano Ronaldo, który szósty raz wystąpi w mistrzostwach świata. Debiutował na mundialu w Niemczech w 2006 roku.

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Na początku drugiej połowy świetne okazje miał Joao Felix. Zawodnik Al-Nassr dwukrotnie uderzył zza pola karnego. Jego pierwszy strzał obronił Maduka Okoye, a później trafił w poprzeczkę. W 75. min. Francisco Conceicao z Juventusu Turyn z prawego skrzydła wbiegł w pole karne i lewą nogą strzelił gola na 2:1.

Portugalia w fazie grupowej mistrzostw świata zmierzy się z Demokratyczną Republiką Kongo (17 czerwca), Uzbekistanem (23 czerwca) i Kolumbią (28 czerwca). Dwa pierwsze mecze zostaną rozegrane w Houston, a trzeci w Miami.

Skrót meczu:

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PAP