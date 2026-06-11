Panama na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Panama na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Panamy na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Panamy na mistrzostwach świata 2026?

Grupa piłkarzy w czerwonych strojach sportowych ustawionych do zdjęcia.
fot. PAP
Panama MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Panamy. Terminarz, wyniki, grupa, mundial

Panama MŚ 2026 

Panama znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Panamy MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Chorwacją i Ghaną.

Skład Panamy MŚ 2026

Skład Panamy to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Panamy MŚ 2026

Mecze Panamy MŚ 2026

Mecze Panamy na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Panamy MŚ 2026

18 czerwca:

 

Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)

 

24 czerwca:

 

Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)

 

27 czerwca:

 

Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Wyniki Panamy MŚ 2026

Wyniki meczów Panamy na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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