Panama na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Panama na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Panamy na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Panamy na mistrzostwach świata 2026?
Panama MŚ 2026
Panama znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Panamy MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Chorwacją i Ghaną.
Skład Panamy MŚ 2026
Skład Panamy to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Panamy MŚ 2026
Mecze Panamy MŚ 2026
Mecze Panamy na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Panamy MŚ 2026
18 czerwca:
Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)
24 czerwca:
Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)
27 czerwca:
Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
Wyniki Panamy MŚ 2026
Wyniki meczów Panamy na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl