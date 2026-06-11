Paragwaj na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Paragwaj na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Paragwaju na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Paragwaju na mistrzostwach świata 2026?
Paragwaj MŚ 2026
Paragwaj znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Paragwaju MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Australią i Turcją.
Skład Paragwaju MŚ 2026
Skład Paragwaju to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Paragwaju MŚ 2026
Mecze Paragwaju MŚ 2026
Mecze Paragwaju na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Paragwaju MŚ 2026
13 czerwca:
Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)
20 czerwca:
Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
26 czerwca:
Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)
Wyniki Paragwaju MŚ 2026
Wyniki meczów Paragwaju na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl