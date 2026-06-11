Paragwaj na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Paragwaj MŚ 2026

Paragwaj znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Paragwaju MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Australią i Turcją.

Skład Paragwaju MŚ 2026

Skład Paragwaju to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Paragwaju MŚ 2026

Kadra Paragwaju na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Paragwaju MŚ 2026

Mecze Paragwaju na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Paragwaju MŚ 2026

13 czerwca:

Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)

20 czerwca:

Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

26 czerwca:

Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)

Wyniki Paragwaju MŚ 2026

Wyniki meczów Paragwaju na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport