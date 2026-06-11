Perugia przedstawiła nowego siatkarza! To on zastąpi Wassima Ben Tarę

Robert MurawskiSiatkówka

Ferre Reggers został nowym atakującym Sir Susa Scai Perugia. Belgijski siatkarz trafił do ekipy triumfatora Ligi Mistrzów z Allianz Milano, w którym grał przez trzy sezony. W Perugii zastąpi Wassima Ben Tarę, który przenosi się do Japonii.

Siatkarze walczący o zablokowanie piłki nad siatką podczas meczu.
fot. PAP/ Waldemar Deska
Ferre Reggers zagra w drużynie z Perugii.

Ferre Reggers (rocznik 2003) swą przygodę z siatkówką rozpoczynał w belgijskich klubach Lizards Lubbeek-Leuven, Topsportschool Vilvoorde i VC Greenyard Maaseik. W 2023 roku trafił do ligi włoskiej i przez trzy kolejne sezony grał w Allianz Milano.

 

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Z drużyną z Mediolanu wywalczył w minionym sezonie Puchar Challenge, po finałowym zwycięstwie nad belgijskim Lindemans Aalst. W swej kolekcji ma także dwa medale mistrzostw Belgii oraz brąz mistrzostw Włoch 2024.

 

– Zawsze chcę wygrywać, to wydaje się naturalne dla sportowca i myślę, że dlatego jestem w Perugii we właściwym miejscu – powiedział Reggers.

 

W poprzednim sezonie Perugia wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów, zdobyła też mistrzostwo Włoch oraz Superpuchar Italii. Czy z Reggersem w składzie sięgnie po kolejne trofea?

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