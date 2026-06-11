Trzy czerwone kartki w meczu otwarcia MŚ 2026! Pewne zwycięstwo Meksyku

Cztery lata temu reprezentacja Meksyku rozpoczęła mundial spotkaniem z Polską. Mecz zakończył się wówczas bezbramkowym remisem. W 58. minucie rzutu karnego nie wykorzystał jednak Robert Lewandowski. Tym razem Meksykanie zainaugurowali zmagania starciem z Republiką Południowej Afryki.

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W 5. minucie blisko zdobycia bramki był Raul Jimenez. Po jego uderzeniu fantastyczną interwencją popisał się bramkarz RPA.

Cztery minuty później Ronwen Williams nie uratował już zespołu. Można jednak powiedzieć, że sam zawinił przy straconym golu, gdyż niezbyt mądrze zagrał do środkowego pomocnika. Ten błyskawicznie został zaatakowany przez rywali i stracił futbolówkę. Przejął ją Julian Quinones i nie dał szans bramkarzowi.

Meksyk kontrolował to, co dzieje się na murawie i konsekwentnie utrzymywał się przy piłce. Piłkarze Hugo Broosa nie mogli znaleźć sposobu, jak zagrozić bramce rywala, a nawet trudno im było przejąć futbolówkę.

W 42. minucie świetną okazję do strzelenia gola miał Jimenez, który uciekł obrońcom, ale nie był w stanie umieścić piłki w siatce. Bardzo dobrą interwencją popisał się Williams.

Kilkadziesiąt sekund później znów zaatakował Meksyk. Drugie trafienie na koncie mógł mieć Quinones, ale trafił w słupek. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Na początku drugiej połowy Brian Gutierrez wyszedł sam na sam z bramkarzem. Tuż przed polem karnym sfaulował go jednak Yaya Sithole. Sędzia nie zawahał się, wyrzucił piłkarza z boiska i podyktował rzut wolny. Do piłki podszedł Jimenez, ale uderzył prosto w mur.

W 67. minucie Jimenez dopiął swego. Kolejny raz zgubił krycie i pewnie wykorzystał dośrodkowanie Roberto Alvarado.

Niedługo potem 35-latek mógł znaleźć się w znakomitej sytuacji do zdobycia drugiej bramki. Powstrzymał go jednak Sibisi, który został ukarany żółtą kartką.

W 83. minucie wprowadzony z ławki Themba Zwane bezmyślnie uderzył jednego z rywali, a sędzia po konsultacji z systemem VAR pokazał mu czerwoną kartkę.

W końcówce RPA wyprowadziło niebezpieczny kontratak. Mudau był już blisko pola karnego, kiedy padł na murawę po faulu Cesara Montesa. Wilton Sampaio był bezlitosny i wyrzucił Meksykanina z boiska.

Ostatecznie Meksyk wygrał 2:0 i udanie zainaugurował turniej.

Meksyk - RPA 2:0 (1:0)

Bramki: Quinones (9'), Jimenez (67')

Meksyk: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira (76' Alvarez), Alvarado, Gutierrez (66' Chavez), Fidalgo (66' Mora), Quinones (79' Vega) - Jimenez (76' Gonzalez)

RPA: Williams - Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba (77' Appollis) - Mokoena, Sithole, Adams (61' Zwane) - Rayners (77' Makgopa), Foster (56' Mbatha)

Żółte kartki: Gutierrez - Mokoena, Sibisi

Czerwone kartki: Montes (90+2') - Sithole (49'), Zwane (84')

HP, Polsat Sport