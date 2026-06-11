Pewne zwycięstwo wicemistrzów świata!

Premierowa partia starcia Bułgarii z Iranem była wyrównana. Żaden z zespołów nie był w stanie wypracować sobie większej przewagi, a wszystko rozstrzygnęło się w samej końcówce. Od stanu 23:23 kolejne dwa punkty padły łupem wicemistrzów świata, dzięki czemu ci wyszli na prowadzenie.

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Reprezentacja Bułgarii poszła za ciosem w drugiej odsłonie rywalizacji. Ta od samego startu była kontrolowana przez ekipę z Europy. Ostatecznie podopieczni Gianlorenzo Blenginiego triumfowali 25:19, zbliżając się do końcowej wiktorii.

Bułgarzy potwierdzili swoją wyższość w trzecim secie. Jego pierwsze fragmenty były zacięte, lecz kluczowe momenty ponownie należały do srebrnych medalistów czempionatu globu. Tym razem zwyciężyli do 21, zamykając całe spotkanie.

Bułgaria - Iran 3:0 (25:23, 25:19, 25:21)

Skrót meczu Bułgaria - Iran w załączonym materiale wideo:

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