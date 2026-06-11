Pewne zwycięstwo wicemistrzów świata!

Siatkówka

Reprezentacja Bułgarii odniosła swoje premierowe zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów. Wicemistrzowie świata w swoim drugim meczu pokonali 3:0 Iran podczas turnieju w Brasilii po wcześniejszej porażce z Belgiom.

Siatkarze w zielonych strojach świętujący zdobyty punkt na boisku.
fot. Volleyball World
Bułgaria z premierowym triumfem w Lidze Narodów

Premierowa partia starcia Bułgarii z Iranem była wyrównana. Żaden z zespołów nie był w stanie wypracować sobie większej przewagi, a wszystko rozstrzygnęło się w samej końcówce. Od stanu 23:23 kolejne dwa punkty padły łupem wicemistrzów świata, dzięki czemu ci wyszli na prowadzenie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Imponujący występ siatkarza w meczu Polska - Słowenia! To jeden z najlepszych wyników w historii

 

Reprezentacja Bułgarii poszła za ciosem w drugiej odsłonie rywalizacji. Ta od samego startu była kontrolowana przez ekipę z Europy. Ostatecznie podopieczni Gianlorenzo Blenginiego triumfowali 25:19, zbliżając się do końcowej wiktorii.

 

Bułgarzy potwierdzili swoją wyższość w trzecim secie. Jego pierwsze fragmenty były zacięte, lecz kluczowe momenty ponownie należały do srebrnych medalistów czempionatu globu. Tym razem zwyciężyli do 21, zamykając całe spotkanie.

 

Bułgaria - Iran 3:0 (25:23, 25:19, 25:21)

 

Skrót meczu Bułgaria - Iran w załączonym materiale wideo:

 

Zobacz także

Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 11.06 (WIDEO)

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BUŁGARIAIRANLIGA NARODÓWLIGA NARODÓW 2026LIGA NARODÓW SIATKARZYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Vital Heynen odpalił się po meczu! W wywiadzie nie krył frustracji
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 