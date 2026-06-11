Pierwsza bramka na MŚ 2026! Wielka radość

Piłka nożna

Piłkarz reprezentacji Meksyku Julian Quinones został strzelcem pierwszej bramki w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. 29-letni napastnik trafił do siatki w dziewiątej minucie meczu otwarcia Meksyk - RPA.

Piłkarze w zielonych strojach biegną po boisku podczas meczu piłki nożnej.
fot. PAP
Meksykanin Quinones zdobył pierwszą bramkę na mundialu

Nigdy wcześniej na listę strzelców na mundialu jako pierwszy nie wpisał się Meksykanin, choć kraj ten po raz szósty występuje w meczu otwarcia. Poprzednio miało to miejsce w 2010 roku, a rywalem była... RPA. Wówczas był remis 1:1, a pierwszego gola zdobył reprezentant ówczesnych gospodarzy Lawrence Siphiwe Tshabalala.

 

Mundial w Ameryce Północnej jest w pierwszym w historii z 48 uczestnikami i 104 meczami. Finał odbędzie się 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku

PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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