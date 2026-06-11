Pierwsza bramka na MŚ 2026! Wielka radość
Piłkarz reprezentacji Meksyku Julian Quinones został strzelcem pierwszej bramki w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. 29-letni napastnik trafił do siatki w dziewiątej minucie meczu otwarcia Meksyk - RPA.
Meksykanin Quinones zdobył pierwszą bramkę na mundialu
Nigdy wcześniej na listę strzelców na mundialu jako pierwszy nie wpisał się Meksykanin, choć kraj ten po raz szósty występuje w meczu otwarcia. Poprzednio miało to miejsce w 2010 roku, a rywalem była... RPA. Wówczas był remis 1:1, a pierwszego gola zdobył reprezentant ówczesnych gospodarzy Lawrence Siphiwe Tshabalala.
Mundial w Ameryce Północnej jest w pierwszym w historii z 48 uczestnikami i 104 meczami. Finał odbędzie się 19 lipca w East Rutherford koło Nowego JorkuPrzejdź na Polsatsport.pl
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