Pierwsze zwycięstwo Polaków na MŚ! Portugalia rozbita

Tytułu broni Irlandia Północna, która w ubiegłym roku, w składzie - Josh Rock i Daryl Gurney, pokonała w finale Walię (reprezentowaną przez Gerwyna Price'a oraz Jonny'ego Claytona) 10:9.

W meczu z Portugalią Polacy osiągnęli średnią 88,66, podczas gdy ich rywale zagrali na średniej 83,96. W ekipie przeciwników występował Jose de Sousa, a więc legenda organizacji PDC i jednocześnie zwycięzca Grand Slam of Darts z 2020 roku. Wraz z Luisem Camacho nie wykazali się oni jednak odpowiednią skutecznością na wartościach podwójnych, trafiając zaledwie jedną z pięciu prób. Biało-czerwoni zagrali na "doublach" bardzo dobrze i osiągnęli ponad 50% skuteczności.

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W swoim drugim meczu, zaplanowanym na piątek, Polska zmierzy się ze Szwajcarią. Dokładna godzina tego spotkania nie została jeszcze podana.

Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwa do niedzieli. W walce o mistrzowski tytuł bierze udział łącznie 40 reprezentacji.