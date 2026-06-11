Piłkarz Liverpoolu wypadł z kadry na mundial! Zakończył karierę reprezentacyjną

Jednocześnie 33-letni pomocnik ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Piłkarz Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie nie jest w pełni sił na mundial. Zastąpił go Shuto Machino z Borussii Moenchengladbach.

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"Zrobiłem wszystko, co tylko mogłem do tego momentu, więc niczego nie żałuję. (...) Od teraz będę wspierał reprezentację Japonii jako jeden z kibiców" - przekazał Endo w portalu społecznościowym.

Japonia wystąpi w Ameryce Północnej w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją.

PAP