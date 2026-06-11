Pobił rekord świata! Świetny występ Amerykanina

Jak przyznał Tharp, czuł się szybko biegł, ale wynikiem był zszokowany.

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- Przysięgam, że nie miałem takiego zamiaru - powiedział z uśmiechem. - Wiedziałem, do czego jestem zdolny, ale nie zdawałem sobie sprawy, czas będzie lepszy niż 13 sekund - dodał.

Bieg odbył się przy wietrze w plecy o niewielkiej sile +1,0 m/s, ale ostatecznie rezultat Amerykanina będzie musiał zostać zatwierdzony przez światową federację (World Athletics).

20-letni student uczelni z Auburn przyznał, że na początku zawodów chciał wysłać wiadomość swoim rywalom i teraz marzy o zdobyciu kolejnego tytułu w tej imprezie. Aktualny mistrz NCAA pobiegnie w finale tej konkurencji w piątek.