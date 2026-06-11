Pobił rekord świata! Świetny występ Amerykanina
Amerykanin Ja'Kobe Tharp w Eugene rozpoczął obronę tytułu mistrza uniwersyteckiego NCAA w biegu na 110 m ppł od ustanowienia rekordu świata wynikiem 12,75. Tym samym 0,05 poprawił wynik swojego rodaka Ariesa Merritta z 2012 roku.
Jak przyznał Tharp, czuł się szybko biegł, ale wynikiem był zszokowany.
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- Przysięgam, że nie miałem takiego zamiaru - powiedział z uśmiechem. - Wiedziałem, do czego jestem zdolny, ale nie zdawałem sobie sprawy, czas będzie lepszy niż 13 sekund - dodał.
Bieg odbył się przy wietrze w plecy o niewielkiej sile +1,0 m/s, ale ostatecznie rezultat Amerykanina będzie musiał zostać zatwierdzony przez światową federację (World Athletics).
20-letni student uczelni z Auburn przyznał, że na początku zawodów chciał wysłać wiadomość swoim rywalom i teraz marzy o zdobyciu kolejnego tytułu w tej imprezie. Aktualny mistrz NCAA pobiegnie w finale tej konkurencji w piątek.Przejdź na Polsatsport.pl