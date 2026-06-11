Pobił rekord świata! Świetny występ Amerykanina

Inne

Amerykanin Ja'Kobe Tharp w Eugene rozpoczął obronę tytułu mistrza uniwersyteckiego NCAA w biegu na 110 m ppł od ustanowienia rekordu świata wynikiem 12,75. Tym samym 0,05 poprawił wynik swojego rodaka Ariesa Merritta z 2012 roku.

Młody lekkoatleta w czerwonej koszulce z flagą Stanów Zjednoczonych i medalem na szyi.
fot. AFP
Amerykanin Tharp pobił rekord świata

Jak przyznał Tharp, czuł się szybko biegł, ale wynikiem był zszokowany.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rekord życiowy młodej Polki! Wygrała swój bieg

 

- Przysięgam, że nie miałem takiego zamiaru - powiedział z uśmiechem. - Wiedziałem, do czego jestem zdolny, ale nie zdawałem sobie sprawy, czas będzie lepszy niż 13 sekund - dodał.

 

Bieg odbył się przy wietrze w plecy o niewielkiej sile +1,0 m/s, ale ostatecznie rezultat Amerykanina będzie musiał zostać zatwierdzony przez światową federację (World Athletics).

 

20-letni student uczelni z Auburn przyznał, że na początku zawodów chciał wysłać wiadomość swoim rywalom i teraz marzy o zdobyciu kolejnego tytułu w tej imprezie. Aktualny mistrz NCAA pobiegnie w finale tej konkurencji w piątek.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kulisy sporu w PKOL. Jak polski sport zjednoczył się wokół walki o odwołanie prezesa Piesiewicza
Zobacz także

Kulisy sporu w PKOL. Jak polski sport zjednoczył się wokół walki o odwołanie prezesa Piesiewicza

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 