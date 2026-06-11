Podtrzymać medalową passę w Pucharach Świata. Polscy slalomiści powalczą o kolejne sukcesy

Polscy slalomiści od lat należą do światowej czołówki i zdobywają medale zarówno w imprezach mistrzowskich, jak i Pucharach Świata. Ostatnia z tych imprez często nazywana jest "małymi mistrzostwami świata", ponieważstartują w niej najlepsi zawodnicy z całego globu i już wtedy poziom zawodów jest bardzo wysoki. Wystarczy zresztą przypomnieć sobie tegoroczne imprezy, bowiem zarówno w Tacen, jak i Pradze slalomiści prezentowali się znakomicie.



Tym bardziej cieszy fakt, że przy tak dużej konkurencji medale w PŚ zdobywają reprezentanci Polski. W premierowych zawodach w Słowenii na podium kategorii K-1 stanął Michał Pasiut, a tydzień później w Pradze dwa srebrne medale zdobyła Klaudia Zwolińska (K-1 i kayak cross). To tylko potwierdza, że nasi zawodnicy są w coraz lepszej dyspozycji, a przypomnijmy, że w tym sezonie slalomowym najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata w Oklahomie, które zaplanowano na koniec lipca. – W reprezentacji dzieje się naprawdę wiele dobrego, a ja mam nadzieję, że utrzymamy tę wznoszącą falę i w kolejnych tygodniach będziemy dostarczać równie dużo powodów do radości – uśmiecha się Jakub Chojnowski, trener główny naszej reprezentacji.



Ale zanim odbędą się mistrzostwa świata, naszych zawodników czeka trzeci i ostatni Puchar Świata w pierwszej części sezonu. Prosto z Pragi biało-czerwoni pojechali do Augsburga, bo to właśnie w Niemczech wystartują od piątku do soboty. Polacy doskonale znają zarówno tor, jak i atmosferę panującą w Bawarii, dlatego niewykluczone, że… zdobędą kolejne medale Pucharu Świata. – Jestem przekonany, że nasi zawodnicy mają jeszcze spore rezerwy. Znam ich możliwości i wiem, że forma będzie nadal rosła. Chciałbym, aby już w Augsburgu przejazdy stały na jeszcze wyższym poziomie, ale pamiętajmy, że to wszystko jest elementem długofalowego procesu prowadzącego do najważniejszych startów sezonu – dodaje Chojnowski.



Jeśli chodzi o skład naszej reprezentacji na zawody w Niemczech, to nie zmieni się od tego z zawodów w Pradze. Oznacza to, że w K-1 wystartują Zwolińska, Hanna Danek, Dominika Brzeska, Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Pasiut. W kanadyjkach zaprezentują się Zwolińska, Danek, Kacper Sztuba, Szymon Nowobilski i Michał Wiercioch. Ostatniego dnia podczas zawodów w kayak crossie biało-czerwone barwy będą reprezentować Zwolińska, Brzeska, Polaczyk, Jakub Brzeziński oraz Tadeusz Kuchno.



– Oczywiście do najważniejszej imprezy sezonu, czyli mistrzostw świata, pod które się przygotowuję, zostało jeszcze trochę czasu, ale już w tym tygodniu czeka mnie kolejny sprawdzian. Spodziewam się, że będę nieco bardziej zmęczona, ale już teraz widać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, a wyniki dają dużo satysfakcji i pewności siebie – mówi dwukrotna medalistka PŚ z ubiegłego tygodnia.



Biało-czerwoni są też w dobrej dyspozycji fizycznej, choć Sztuba podczas treningu w Pradze doznał kontuzji mięśnia w odcinku lędźwiowym, która bardzo utrudniała mu start. Przez ostatnie dni lider naszej kadry kanadyjkarzy robił wszystko, by wrócić do pełni dyspozycji. – Wspólnie z fizjoterapeutami robimy wszystko, żebym w Augsburgu mógł wystartować już w pełni zdrowy i gotowy do walki o jak najlepszy wynik. Mam nadzieję, że zaprezentuję się już lepiej – zaznacza nasz zawodnik.



A jak na start w Augsburgu zapatruje się Michał Pasiut? – Nie mam tam jeszcze zbyt dużego doświadczenia. Na tym torze wystąpiłem dotąd tylko w jednym finale. Po dwóch tegorocznych finałach PŚ z rzędu podejdę jednak do kolejnych zawodów ze spokojną głową. Oczywiście będę chciał zaprezentować się jak najlepiej, ale przede wszystkim zamierzam skupić się na swoim pływaniu. A co będzie, to będzie. Liczę na kolejny finał, bo byłoby to najpiękniejsze zakończenie tego startowego okresu – kończy tegoroczny brązowy medalista PŚ z Tacen.

Tradycyjnie w piątek na torze w Augsburgu zaprezentują się zawodnicy startujący w K-1, dzień później o medale powalczą kanadyjkarze, a na niedzielę zaplanowano zawody kayak crossa.

Informacja prasowa