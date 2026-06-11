Liga Narodów siatkarzy. Polska - Japonia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Polscy siatkarze zainaugurowali tegoroczną edycję Ligi Narodów na turnieju w chińskim Linyi. W pierwszym meczu bardzo pewnie wygrali z Kubą 3:0. Drugie spotkanie przyniosło porażkę podopiecznych trenera Nikoli Grbicia - 2:3 ze Słowenią po bardzo emocjonującym i zaciętym starciu. Rywalem w meczu numer trzy będzie reprezentacja Japonii. Na zakończenie pierwszego tygodnia VNL 2026 zmierzą się z Ukrainą.

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Japończycy rozegrali jedno spotkanie, w którym pokonali reprezentację Ukrainy 3:0. Po meczu z Polską zagrają jeszcze z Chinami i Słowenią.

Polska i Japonia rozegrały dotychczas między sobą osiem spotkań w ramach Ligi Narodów, wszystkie wygrane przez polskich siatkarzy. Te najważniejsze to półfinał VNL 2023 (3:1) oraz ćwierćfinał VNL 2025 (3:0).

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 rywalizuje osiemnaście drużyn. W fazie interkontynentalnej każda z reprezentacji wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Polska - Japonia. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Japonia w piątek 12 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 13.45, a w Polsacie - od godziny 14.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 13.00.