Polska - Japonia. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Japonia to trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Wynik meczu siatkarzy - kto wygrał mecz Polska - Japonia.

Siatkarze reprezentacji Polski w czerwonych strojach meczowych na boisku.
fot. FIVB

Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy są rozgrywane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów występuje po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozgrywa po cztery spotkania.

 

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia byli Kuba (3:0), Słowenia (2:3), a będą Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

 

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Polska - Japonia. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Japonia poznamy w piątek 12 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Japonia w Lidze Narodów w siatkówkę, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

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LN siatkarzy: Polska - Japonia. Kto wygra?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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