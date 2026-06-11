Polska - Słowenia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Polscy siatkarze przegrali w chińskim Linyi ze Słowenią 2:3. Obie ekipy stworzyły emocjonujące widowisko, losy trzech setów rozstrzygała rywalizacja na przewagi. W tie-breaku Polacy przegrali 17:19, choć mieli piłkę meczową przy stanie 14:12.

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W spotkaniu otwierającym rozgrywki tegorocznej edycji Ligi Narodów Polska pokonała Kubę 3:0. W kolejnych meczach na turnieju w chińskim Linyi rywalami polskich siatkarzy będą Japonia (piątek, 12 czerwca) i Ukraina (niedziela, 14 czerwca).

Skrót meczu siatkówki Polska - Słowenia:

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Najwięcej punktów: Bartosz Gomułka (20), Bartosz Firszt (19), Szymon Jakubiszak (17), Michał Gierżot (14), Bartłomiej Lemański (10) – Polska; Nik Mujanović (37), Klemen Sen (16), Jan Kozamernik (12), Rok Bracko (11) – Słowenia. Siatkarze Słowenii byli lepsi w ataku (47%-52% skuteczności, punkty 65-75), Polacy lepiej punktowali zagrywką (8-6) i blokiem (11-7), popełnili też mniej błędów (28, przy 32 rywali) i lepiej przyjmowali.

Polska – Słowenia 2:3 (25:27, 25:23, 24:26, 25:21, 17:19)

Polska: Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Bartosz Firszt, Bartłomiej Lemański – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Majchrzak, Aleksander Śliwka, Aliaksei Nasevich, Marcel Bakaj. Trener: Nikola Grbić.

Słowenia: Uros Planinsic, Alen Pajenk, Klemen Sen, Rok Bracko, Jan Kozamernik, Nik Mujanović – Jani Kovacic (libero) oraz Luka Marovt, Saso Stalekar, Grega Okroglic. Trener: Fabio Soli.

Sędziowie: Ozan Cagi Sarikaya (Turcja) – Ksenija Jurkovic (Chorwacja).

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RM, Polsat Sport