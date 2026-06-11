Portugalia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Portugalia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Portugalii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Portugalii na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarz reprezentacji Portugalii wykonuje gest kciuka w górę.
fot. PAP
Portugalia MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Portugalii. Terminarz wyniki grupa MŚ

Portugalia MŚ 2026 

Portugalia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Portugalii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy K - z Demokratyczną Republiką Konga, Uzbekistanem i Kolumbią.

Skład Portugalii MŚ 2026

Skład Portugalii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Portugalii MŚ 2026

Mecze Portugalii MŚ 2026

Mecze Portugalii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Portugalii MŚ 2026

17 czerwca:

 

Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)

 

23 czerwca:

 

Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)

 

28 czerwca:

 

Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)

Wyniki Portugalii MŚ 2026

Wyniki meczów Portugalii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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CRISTIANO RONALDOMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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