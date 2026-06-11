Republika Południowej Afryki na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Republika Południowej Afryki na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę RPA na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów RPA na mistrzostwach świata 2026?
RPA MŚ 2026
RPA znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa RPA MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, Koreą Południową i Czechami.
Skład RPA MŚ 2026
Skład RPA to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra RPA MŚ 2026
Mecze RPA MŚ 2026
Mecze RPA na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz RPA MŚ 2026
11 czerwca:
Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)
18 czerwca:
Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)
25 czerwca:
Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)
Wyniki RPA MŚ 2026
Wyniki meczów RPA na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl