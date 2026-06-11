Republika Południowej Afryki na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

RPA MŚ 2026

RPA znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa RPA MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, Koreą Południową i Czechami.

Skład RPA MŚ 2026

Skład RPA to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra RPA MŚ 2026

Kadra RPA na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze RPA MŚ 2026

Mecze RPA na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz RPA MŚ 2026

11 czerwca:

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

18 czerwca:

Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)

25 czerwca:

Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)

Wyniki RPA MŚ 2026

Wyniki meczów RPA na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport