Republika Południowej Afryki na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Republika Południowej Afryki na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę RPA na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów RPA na mistrzostwach świata 2026?

Starszy mężczyzna w sportowym stroju, trener reprezentacji RPA.
fot. PAP
RPA MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze RPA. Terminarz, wyniki, grupa RPA mundial 2026

RPA MŚ 2026 

RPA znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa RPA MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, Koreą Południową i Czechami.

Skład RPA MŚ 2026

Skład RPA to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra RPA MŚ 2026

Mecze RPA MŚ 2026

Mecze RPA na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz RPA MŚ 2026

11 czerwca:

 

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

 

18 czerwca:

 

Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)

 

25 czerwca:

 

Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)

Wyniki RPA MŚ 2026

Wyniki meczów RPA na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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