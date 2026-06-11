Republika Zielonego Przylądka na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Republika Zielonego Przylądka na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Republiki Zielonego Przylądka i na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Republiki Zielonego Przylądka na mistrzostwach świata 2026?

Republika Zielonego Przylądka zagra na MŚ 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku.
fot. PAP
Republika Zielonego Przylądka MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze, terminarz, grupa MŚ

Republika Zielonego Przylądka MŚ 2026 

Republika Zielonego Przylądka znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Republiki Zielonego Przylądka MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy H - z Hiszpanią, Arabią Saudyjską i Urugwajem.

Skład Republiki Zielonego Przylądka MŚ 2026

Skład Republiki Zielonego Przylądka to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Republiki Zielonego Przylądka MŚ 2026

Mecze Republiki Zielonego Przylądka MŚ 2026

Mecze Republiki Zielonego Przylądka na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Republiki Zielonego Przylądka MŚ 2026

15 czerwca:

 

Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)

 

22 czerwca:

 

Grupa H: Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)

 

27 czerwca:

 

Grupa H: Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)

Wyniki Republiki Zielonego Przylądka MŚ 2026

Wyniki meczów Republiki Zielonego Przylądka na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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