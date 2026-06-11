Senegal na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Senegal na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Senegalu na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Senegalu na mistrzostwach świata 2026?
Senegal MŚ 2026
Senegal znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Senegalu MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Francją, Irakiem i Norwegią.
Skład Senegalu MŚ 2026
Skład Senegalu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Senegalu MŚ 2026
Mecze Senegalu MŚ 2026
Mecze Senegalu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Senegalu MŚ 2026
16 czerwca:
Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)
23 czerwca:
Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
26 czerwca:
Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)
Wyniki Senegalu MŚ 2026
Wyniki meczów Senegalu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl