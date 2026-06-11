Senegal na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Senegal MŚ 2026

Senegal znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Senegalu MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Francją, Irakiem i Norwegią.

Skład Senegalu MŚ 2026

Skład Senegalu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Senegalu MŚ 2026

Kadra Senegalu na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Senegalu MŚ 2026

Mecze Senegalu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Senegalu MŚ 2026

16 czerwca:

Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

23 czerwca:

Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)

26 czerwca:

Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)

Wyniki Senegalu MŚ 2026

Wyniki meczów Senegalu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport