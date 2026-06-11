Senegal na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Senegal na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Senegalu na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Senegalu na mistrzostwach świata 2026?

Duża piłka nożna z kolorowymi panelami i logo Mistrzostw Świata FIFA 2026, ustawiona na czarnym postumencie. W tle widoczni są ludzie i elementy strefy kibica.
fot. PAP
Senegal MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Senegalu. Terminarz, wyniki, grupa Senegal

Senegal MŚ 2026 

Senegal znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Senegalu MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Francją, Irakiem i Norwegią.

Skład Senegalu MŚ 2026

Skład Senegalu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Senegalu MŚ 2026

Mecze Senegalu MŚ 2026

Mecze Senegalu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Senegalu MŚ 2026

16 czerwca:

 

Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

 

23 czerwca:

 

Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)

 

26 czerwca:

 

Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)

Wyniki Senegalu MŚ 2026

Wyniki meczów Senegalu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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