Siatkarka straciła rok przez poważną kontuzję! Wkrótce wróci na polskie parkiety

Kristiine Miilen (rocznik 1996) pochodzi z Estonii i gra na pozycji przyjmującej. Zaczynała karierę w zespole Audentes SG/Noortekoondim. Później grała w klubach Viljandi Metall, Tartu Ulikool/Eeden (2014-15). Później z Estonii przeniosła się do Finlandii i występowała w WoVo Rovaniemi (2015-17). Kolejne kluby w karierze tej zawodniczki to Saint-Raphael Var Volley-Ball (2017-18), Terville-Florange (2018-19), AON Pannaxiakos (2019-20), Béziers Volley (2020), Vandeouvre Nancy Volley-Ball (2020-21, 2023-24) i Volley Hermaea Olbia (2021-23). Grała więc w ligowych rozgrywkach Estonii, Finlandii, Francji, Grecji i Włoch.

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W 2024 roku została siatkarką Moya Radomki Radom. W pierwszym sezonie w Tauron Lidze rozegrała 26 spotkań, w których zdobyła 233 punkty. Po roku spędzonym w Radomiu zmieniła klub, ale nie miała szansy debiutu w BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. W sierpniu 2025 roku przyjmująca doznała poważnej kontuzji w meczu reprezentacji Estonii ze Słowenią w eliminacjach mistrzostw Europy. Zerwała więzadło krzyżowe w lewym kolanie, musiała przejść operację, co wykluczyło ją z gry na długi czas.

– Po jednym z ataków, kiedy wylądowałam, poślizgnęłam się na śliskiej podłodze i poczułam niesamowity ból w kolanie. Początkowo mieliśmy nadzieję, że to więzadło poboczne piszczelowe, którego czas rekonwalescencji wynosi tylko kilka miesięcy, ale po rezonansie magnetycznym i wizycie u lekarza okazało się, że zostało zerwane więzadło krzyżowe przednie – tak wspomniała tę pechową sytuację Kristiine Miilen.

Operacja, rehabilitacja i powrót do zdrowia trwały wiele miesięcy. Kristiine, kiedy tylko poczuła się na siłach przyleciała do Polski i wspierała koleżanki podczas treningów i meczów. Sama kontunuowała rehabilitację i rozpoczęła treningi. Mimo iż nie zagrała żadnego meczu w klubie została powołana do reprezentacji Estonii.

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Miilen z drużyną narodową grała m.in. w mistrzostwach Europy 2019 i 2023, zdobyła też złoty medal Srebrnej Ligi Europejskiej 2023. W 2022 roku została wybrana najlepszą siatkarką w swoim kraju.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała poinformował, że estońska przyjmująca zostanie w klubie na kolejny sezon.

Polsat Sport, bkssa.pl