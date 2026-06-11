Szwajcaria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Szwajcaria MŚ 2026

Szwajcaria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Szwajcarii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Katarem.

Skład Szwajcarii MŚ 2026

Skład Szwajcarii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Szwajcarii MŚ 2026

Kadra Szwajcarii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Szwajcarii MŚ 2026

Mecze Szwajcarii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Szwecji MŚ 2026

13 czerwca:

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)

18 czerwca:



Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

24 czerwca:

Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Wyniki Szwajcarii MŚ 2026

Wyniki meczów Szwajcarii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport