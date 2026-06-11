Szwajcaria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Szwajcaria na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Szwajcarii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Szwajcarii na mistrzostwach świata 2026?

Dwóch piłkarzy reprezentacji Szwajcarii podczas treningu przed MŚ 2026.
fot. PAP
Szwajcaria MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Szwajcarii. Terminarz wyniki grupa MŚ

Szwajcaria MŚ 2026 

Szwajcaria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Szwajcarii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Katarem.

Skład Szwajcarii MŚ 2026

Skład Szwajcarii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Szwajcarii MŚ 2026

Mecze Szwajcarii MŚ 2026

Mecze Szwajcarii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Szwecji MŚ 2026

13 czerwca:

 

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)

 

18 czerwca:


Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

 

24 czerwca:

 

Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Wyniki Szwajcarii MŚ 2026

Wyniki meczów Szwajcarii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dania - Ukraina. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 