Szwajcaria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Szwajcaria na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Szwajcarii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Szwajcarii na mistrzostwach świata 2026?
Szwajcaria MŚ 2026
Szwajcaria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Szwajcarii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Bośnią i Hercegowiną i Katarem.
Skład Szwajcarii MŚ 2026
Skład Szwajcarii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Szwajcarii MŚ 2026
Mecze Szwajcarii MŚ 2026
Mecze Szwajcarii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Szwecji MŚ 2026
13 czerwca:
Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)
18 czerwca:
Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)
24 czerwca:
Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)
Wyniki Szwajcarii MŚ 2026
Wyniki meczów Szwajcarii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl